Романа Гладкого уволили с должности начальника штаба Сил беспилотных систем

Роман Гладкий (Фото: Facebook-аккаунт ВМС Украины)

Капитан первого ранга Роман Гладкий, назначенный летом этого года начальником штаба командования Сил беспилотных систем, больше не занимает эту должность. Об этом в интервью Суспильному сообщил штаб-сержант командования Сил беспилотных систем Александр Ярмак.

"Нам поменяли начальника штаба", – заявил Ярмак.

По его словам, на эту должность уже назначен новый человек, однако кто это, он не уточнил. Ярмак подчеркнул, что лично не знаком с новым руководителем, но "есть многие из волонтерского движения, кто о нем дает хорошие отзывы".

В то же время Министерство обороны в комментарии Украинской правде подтвердило эту информацию.

"По результатам проверки, проведенной Службой безопасности Украины, было установлено, что дальнейшее пребывание Гладкого в должности начальника штаба Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины невозможно. В связи с этим 14 октября 2024 года он был уволен с занимаемой должности и переведен на должность офицера резерва батальона резерва", – говорится в заявлении Минобороны.

Новым начальником штаба Сил беспилотных систем назначен полковник Алексей Халабуда, бывший командир 28 отдельной механизированной бригады ВСУ, отметили журналисты.

В августе вокруг назначения Гладкого возник скандал: так, нардеп Безуглая заявила, что тот якобы был подозреваемым в государственной измене и шпионаже, его жена имеет паспорт РФ, а его дочь якобы выступала на спортивных соревнованиях за Россию.

Эту же информацию сообщал и OSINT-проект DeepState, добавляя соответствующие скриншоты.

3 сентября СБУ сообщила, что не проверяла Гладкого перед назначением. Там добавили: проверка была в 2020-м по поводу доступа к государственной тайне – тогда претензий не было.