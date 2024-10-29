Силы беспилотных систем стали госзаказчиком дронов и РЭБ – детали нововведения
Командование Сил беспилотных систем ВСУ присоединилось к экспериментальному проекту по закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, сообщило Министерство обороны.
Благодаря решению правительства, командование Сил беспилотных систем получило возможность быть заказчиком дронов и РЭБ по результатам закупок Минобороны и Госспецсвязи.
В оборонном ведомстве отмечают, что это позволит повысить обороноспособность Украины во время войны благодаря усилению использования беспилотных и роботизированных систем в воздухе, на воде и суше.
Также в результате нововведения командование СБС сможет получать средства противодействия технической разведке россиян по результатам закупок МО и Госспецсвязи. Это должно повысить эффективность защиты от дронов и других средств разведки РФ, отмечают в ведомстве.
Министр обороны Рустем Умеров добавил, что включение в список госзаказчиков позволит командованию СБС принимать "более оперативные и эффективные решения" по применению новейших технологий.
- Ранее, 23 октября, стало известно, что капитан первого ранга Роман Гладкий, назначенный летом этого года начальником штаба командования СБС, больше не занимает эту должность.
- В августе вокруг назначения Гладкого возник скандал: так, нардеп Безуглая заявила, что тот якобы был подозреваемым в государственной измене и шпионаже, у его жены есть паспорт РФ, а дочь якобы выступала на спортивных соревнованиях за Россию. Эту же информацию сообщал и OSINT-проект DeepState, добавляя соответствующие скриншоты.
- 3 сентября СБУ сообщила, что не проверяла Гладкого перед назначением. Там добавили: проверка была в 2020-м по поводу доступа к государственной тайне – тогда претензий не было.