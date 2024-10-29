Силы беспилотных систем стали госзаказчиком дронов и РЭБ – детали нововведения

Министр обороны заявил, что это позволит командованию СБС принимать "более оперативные и эффективные решения" по применению новейших технологий

Украинский военный с беспилотником (Иллюстративное фото: Армия Дронов)

Командование Сил беспилотных систем ВСУ присоединилось к экспериментальному проекту по закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, сообщило Министерство обороны.

Благодаря решению правительства, командование Сил беспилотных систем получило возможность быть заказчиком дронов и РЭБ по результатам закупок Минобороны и Госспецсвязи.

В оборонном ведомстве отмечают, что это позволит повысить обороноспособность Украины во время войны благодаря усилению использования беспилотных и роботизированных систем в воздухе, на воде и суше.

Также в результате нововведения командование СБС сможет получать средства противодействия технической разведке россиян по результатам закупок МО и Госспецсвязи. Это должно повысить эффективность защиты от дронов и других средств разведки РФ, отмечают в ведомстве.

Министр обороны Рустем Умеров добавил, что включение в список госзаказчиков позволит командованию СБС принимать "более оперативные и эффективные решения" по применению новейших технологий.