Сырский: В октябре Силы беспилотных систем уничтожили и поразили более 52 000 целей РФ

Речь идет о 129 артиллерийских системах, 221 единице радиооборудования и более 4000 военных РФ, сообщил главком

Александр Сырский (Фото: Facebook)

В октябре Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины уничтожили и поразили более 52 000 военных целей российской оккупационной армии. Об этом по итогам совещания с командирами подразделений беспилотных систем сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В октябре в результате совершенных боевых вылетов дронов уничтожено и поражено более 52 000 целей противника", - заявил он.

Речь идет о 129 артиллерийских системах, 221 единице радиооборудования и более 4000 военных РФ.

По словам главкома, наиболее эффективно себя проявили беспилотные авиационные комплексы – ударные дроны-бомберы, операторами которых было выполнено более 7000 миссий.

"Отдельное внимание уделили внедрению новейших разработок, а также новым подходам и тактикам в применении БПЛА. Технологии беспилотных систем стремительно развиваются, и мы должны быть на шаг впереди врага", — подытожил Сырский.

В конце октября Минобороны сообщало, что Командование Сил беспилотных систем ВСУ присоединилось к экспериментальному проекту по закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

23 октября 2024 стало известно, что капитан первого ранга Роман Гладкий, назначенный летом этого года начальником штаба командования Сил беспилотных систем, больше не занимает эту должность.

В августе вокруг назначения Гладкого возник скандал: так, нардепка Безугла заявила, что тот якобы был подозреваемым в государственной измене и шпионаже, имеет жену с паспортом РФ, а его дочь якобы выступала на спортивных соревнованиях за Россию. Эту же информацию сообщал и OSINT-проект DeepState, добавляя соответствующие скриншоты.

3 сентября СБУ сообщила, что не проверяла Гладкого перед назначением. Там добавили: проверка была в 2020-м по поводу доступа к государственной тайне – тогда претензий не было.