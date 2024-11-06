Сырский: За три месяца операции в Курской области Россия потеряла более 20 000 военных

По словам главкома, на Курском направлении Россия сосредоточила около 45 000 военных, в том числе северокорейских

Суджа, Курская область (Фото: ЕРА/Stringer)

За почти три месяца операции украинской армии в Курской области Россия потеряла более 20 000 личного состава убитыми, ранеными и плененными. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

"За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20 842 человека, из них: ликвидировано – 7905, ранено – 12 220, плен – 717", – написал он.

Кроме того, за этот период была уничтожена 1101 единица вооружения и военной техники врага.

По словам Сырского, на Курском направлении Россия сосредоточила около 45 000 военных, в том числе северокорейских.

Он добавил, что государственными наградами отмечено около 2000 украинских военных, участвующих в операции.

31 октября президент Зеленский назвал "нулевой" реакцию союзников на войска КНДР в России и их участие в войне против Украины.

2 ноября в ГУР заявили, что Россия перебросила более 7000 солдат из КНДР в Курскую область.

4 ноября Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.

В тот же день Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.