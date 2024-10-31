Зеленский о реакции союзников на войска КНДР в России: Это ничего, это нуль
Президент Владимир Зеленский назвал реакцию Запада на привлечение Северной Кореи к войне России против Украины "ничем" и "нулем". Об этом он сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.
По словам президента, российский диктатор Владимир Путин, "как сапер", проверяет реакцию Запада, стран НАТО и Южной Кореи на свои действия. И глядя на нее, будет решать, увеличивать ли контингент КНДР, считает Зеленский.
"И тогда, если ничего не будет. А я считаю та реакция, которая сегодня есть на это, это ничего. Это нуль. Тогда будет увеличено количество военных (Северной) Кореи на нашей земле", – заявил президент.
Зеленский подтвердил, что северокорейские солдаты уже находятся в Курской области. По его словам, столкновений Сил обороны с ними еще не было, но это вопрос дней.
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