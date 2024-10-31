Зеленский рассказал, чем Россия рассчитывается с Северной Кореей за помощь

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Выгода для Северной Кореи от сотрудничества с Россией заключается в технологиях, реальном опыте войны и деньгах. Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

"Северная Корея получает эти технологии. Также Северная Корея получает возможность опыта своих людей, тех гражданских также, которые будут работать на соответствующих заводах, а также деньги за всех этих людей", – сказал президент.

По его словам, граждане КНДР могут работать на заводах по производству оружия и разных снарядов в России. К тому же оккупанты наращивают производство "шахедов" на иранском заводе. Поэтому, считает президент, КНДР будет отправлять гражданское население набираться опыта в "технологиях современной войны".

Кроме этого, для Северной Кореи сотрудничество с РФ – возможность подготовки солдат в условиях реальной сухопутной войны, подчеркнул Зеленский. Он также не исключил, что Россия передает деньги КНДР за сотрудничество.