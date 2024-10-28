КНДР могла заработать на поставках оружия России до $5,5 млрд – фонд Фридриха Науманна

Северная Корея может заработать не только на поставках оружия, но и на отправке солдат России, говорит исследователь

Ким Чен Ын и солдаты армии КНДР (Фото: EPA)

Северная Корея могла заработать до $5,5 млрд на поставках оружия России. К такому выводу пришла исследователь фонда Фридриха Науманна Елена Гусейнова.

Исследовательница проанализировала четыре отчета разведки Южной Кореи, в которых были указаны цены на боеприпасы из предыдущих сделок с Северной Кореей по оружию. Согласно ее подсчетам, стоимость поставок оружия составляет от $1,7 млрд до $5,5 млрд. Всего объем экономического производства КНДР в Сеуле оценивают примерно в $23,7 млрд.

Кроме того, за отправку солдат в Россию КНДР тоже может получить денежное вознаграждение. Как отмечают в фонде, на фоне этого сотрудничества доходы КНДР могут увеличиться еще на "сотни млн долларов". При этом Гусейнова отмечает, что КНДР вряд ли отправит в Россию больше 20 000 солдат, чтобы не подвергать стабильность северокорейского режима угрозам.

Также Гусейнова указывает на то, что официальная торговля между КНДР и Россией тоже выросла. За первые полгода 2024 года объем торговли вырос до $52,9 млн, а в 2023 году сумма достигала лишь $34,4 млн. Она не исключает, что годовые объемы торговли между странами могут достигнуть показателей 2017 года, когда еще не были введены жесткие санкции.

По словам Гусейновой, Россия обращается за помощью к КНДР в первую очередь из-за "огромной потребности" в боеприпасах. Еще одна причина – желание РФ ослабить единство западных альянсов.

26 октября NYT сообщал, что под конец октября в Россию должны прибыть 5000 военных КНДР из элитных подразделений.

27 октября в ГУР заявили, что россияне перевозят военных из КНДР на грузовиках с гражданскими номерами.

28 октября издание WSJ сообщило, что КНДР отправила не элитные спецподразделения в Россию. С виду этим солдатам около 20 лет, и они, вероятно, находятся на начальных этапах призыва.

Генсек НАТО в тот же день подтвердил, что военные из КНДР уже в Курской области.