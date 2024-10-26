NYT: К концу октября в Россию должны прибыть 5000 военных КНДР из элитных подразделений
Несколько тысяч северокорейских военных уже прибыли в Курскую область для участия в войне России против Украины, но еще не вступили в бой. До 28 октября ожидается прибытие 5000 членов элитных подразделений армии КНДР, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленных собеседников.
По состоянию на 26 октября войска КНДР еще не участвовали в боевых действиях, и их роль на фронте остается непонятной, отмечают журналисты.
Неназванные собеседники NYT отметили, что присутствие северокорейского контингента может позволить России сосредоточить больше своих войск на востоке Украины, где продолжаются активные боевые действия перед зимой.
Согласно информации медийщиков, 23 октября первые северокорейские солдаты преодолели около 6500 километров в Курскую область, после чего ежедневно туда прибывают новые подразделения. К 28 октября ожидается прибытие в 5000 военных из элитного подразделения Корейской народной армии.
Высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что солдат перевозят из Владивостока в военный аэродром в западной России военно-транспортными самолетами Ил-76, после чего их перемещают ближе к линии фронта.
Журналисты отмечают, что остается непонятным, как присутствие северокорейских военных может повлиять на боевые действия. Ведь войска КНДР не участвовали ни в каких войнах со времен 1950-х годов, и есть сомнения в их возможностях. Кроме того, они могут столкнуться с проблемами из-за языкового барьера, незнакомой территории и различий в военных традициях, заключает NYT.
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