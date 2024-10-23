Рютте: Действия России и КНДР "значительная эскалация", но официальных подтверждений нет
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия усилит эскалацию, если направит воевать против Украины военных из Северной Кореи. Однако на встрече с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалоном 22 октября он отметил, что сейчас не располагает информацией, которая бы официально это подтверждала.
"Это была бы... значительная эскалация. На данный момент я не могу это подтвердить. Кроме этого, мы получим последние новости из Южной Кореи в начале следующей недели", — сказал Рютте.
В понедельник, 21 октября, на своей странице в сети Х генсек НАТО сообщил, что пообщался с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Говорили о тесном партнерстве страны с НАТО и сотрудничестве России с Северной Кореей.
На встрече с премьером Эстонии Рютте раскрыл подробности этого разговора и отметил, что Южная Корея отправит экспертов на брифинг в Североатлантическом совете в начале следующей недели. После этого, по словам генсека, станет действительно известно, поддерживает ли КНДР Россию в войне против Украины.
- 20 октября глава Пентагона Ллойд Остин также заявил, что не может подтвердить отправку военных Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины.
- 21 октября Южная Корея вызвала посла РФ и потребовала вывести солдат КНДР и не допустить участия в войне с Украиной. Российская сторона не согласилась с доводами Сеула.
- 22 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ может готовить две бригады солдат из КНДР для войны против Украины. Каждая из них может быть по 6000 человек. Также президент отметил, что союзники осторожно комментируют эту тему, а сама Россия проявляет осторожность, так как не хочет жесткой реакции Китая.
- Позже в тот же день глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что уже 23 октября России может отправить первых северокорейских солдат в Курскую область.
- Издание Yonhap сообщало, что Южная Корея может дать Украине оружие для наступления и обороны на фоне северокорейских солдат в Украине. Кроме того, обсуждается возможность отправить экспертов для мониторинга ситуации.