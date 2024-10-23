Рютте: Действия России и КНДР "значительная эскалация", но официальных подтверждений нет

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия усилит эскалацию, если направит воевать против Украины военных из Северной Кореи. Однако на встрече с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалоном 22 октября он отметил, что сейчас не располагает информацией, которая бы официально это подтверждала.

"Это была бы... значительная эскалация. На данный момент я не могу это подтвердить. Кроме этого, мы получим последние новости из Южной Кореи в начале следующей недели", — сказал Рютте.

В понедельник, 21 октября, на своей странице в сети Х генсек НАТО сообщил, что пообщался с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Говорили о тесном партнерстве страны с НАТО и сотрудничестве России с Северной Кореей.

На встрече с премьером Эстонии Рютте раскрыл подробности этого разговора и отметил, что Южная Корея отправит экспертов на брифинг в Североатлантическом совете в начале следующей недели. После этого, по словам генсека, станет действительно известно, поддерживает ли КНДР Россию в войне против Украины.