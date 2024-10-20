Глава Пентагона США еще не может подтвердить отправку Северной Кореей военных в Россию
Министр обороны США Ллойд Остин пока не может подтвердить сообщения о направлении Северной Кореей войск в Россию для участия в войне против Украины. Слова чиновника передает агентство Reuters.
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В то же время Остин отметил: если это правда, то такой шаг "вызывает обеспокоенность".
Штаты и раньше не могли однозначно подтвердить или опровергнуть данные о северокорейских солдатах в составе армии РФ – в частности, об этом 16 октября сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
Тем временем 19 октября глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Тернер призвал президента Джо Байдена определить использование войск КНДР в войне против Украины как "красную линию".
- 18 октября 2024 года начальник ГУР Буданов заявил, что в настоящее время почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины.
- Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что КНДР предоставила России только пехоту, в Южной Корее утверждали, что среди этих военных есть и спецназовцы. Государственный Центр Spravdi опубликовал эксклюзивные кадры того, как северокорейские военные экипируются в российское снаряжение.
- Глава украинской дипломатии заявил, что страна требует "немедленной и решительной реакции" со стороны евроатлантического сообщества и мира на военных КНДР в России, лучше всего – реализовать План победы.