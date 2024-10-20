Глава Пентагона США еще не может подтвердить отправку Северной Кореей военных в Россию

В то же время Остин отметил: если это правда, то такой шаг "вызывает обеспокоенность"

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

Министр обороны США Ллойд Остин пока не может подтвердить сообщения о направлении Северной Кореей войск в Россию для участия в войне против Украины. Слова чиновника передает агентство Reuters.

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В то же время Остин отметил: если это правда, то такой шаг "вызывает обеспокоенность".

Штаты и раньше не могли однозначно подтвердить или опровергнуть данные о северокорейских солдатах в составе армии РФ – в частности, об этом 16 октября сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Тем временем 19 октября глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Тернер призвал президента Джо Байдена определить использование войск КНДР в войне против Украины как "красную линию".