Появились кадры экипировки военных КНДР в российское снаряжение – видео
Флаг Северной Кореи (Фото: ЕРА)

Действующий при Минкультуры Государственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi опубликовал эксклюзивные кадры того, как северокорейских военных экипируют в российское снаряжение.

Отмечается, что ролик был снят не более 72 часов назад. Место события – Сергеевский полигон на Дальнем Востоке России.

Ранее Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины.

Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что КНДР предоставила России только пехоту, в Южной Корее утверждали, что среди этих военных есть и спецназовцы.

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