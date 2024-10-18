З'явились кадри екіпірування військових КНДР у російське спорядження – відео
Прапор Північної Кореї (Фото: ЕРА)

Державний Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, який діє при Мінкультури, опублікував ексклюзивні кадри того, як північнокорейських військових екіпірують у російське спорядження. 

Зазначається, що ролик було знято не більш ніж 72 години тому. Місце події – Сергіївський полігон на Далекому Сході Росії.

Раніше Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що наразі майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, аби воювати проти України.

Співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що КНДР надала Росії лише піхоту, у Південній Кореї стверджували, що серед цих військових є і спецпризначенці.

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