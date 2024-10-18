Президент Південної Кореї скликав нараду через північнокорейських військових у РФ

Офіс президента Південної Кореї заявив, що розгортання військ КНДР є серйозною загрозою для їхньої країни та міжнародної спільноти

Прапор Південної Кореї (Фото: ЕРА/VASSIL DONEV)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 18 жовтня скликав екстрену нараду з питань безпеки, щоб обговорити можливе залучення північнокорейських військових до підтримки Росії у війні проти України. Про це пише Bloomberg.

Офіс президента Південної Кореї заявив, що розгортання військ КНДР становить серйозну загрозу безпеці як для їхньої країни, так і для міжнародної спільноти.

Нарада була проведена через день після заяви президента Володимира Зеленського про те, що офіцери з Північної Кореї вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, а до війни залучать до 10 000 північнокорейських військових.

За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян планує відправити в Україну близько 12 000 військовослужбовців, про що повідомляли ЗМІ в Сеулі. Агенція Yonhap також інформувала, що перекидання цих військ уже розпочалося.