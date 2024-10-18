Президент Південної Кореї скликав нараду через північнокорейських військових у РФ
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 18 жовтня скликав екстрену нараду з питань безпеки, щоб обговорити можливе залучення північнокорейських військових до підтримки Росії у війні проти України. Про це пише Bloomberg.
Офіс президента Південної Кореї заявив, що розгортання військ КНДР становить серйозну загрозу безпеці як для їхньої країни, так і для міжнародної спільноти.
Нарада була проведена через день після заяви президента Володимира Зеленського про те, що офіцери з Північної Кореї вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, а до війни залучать до 10 000 північнокорейських військових.
За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян планує відправити в Україну близько 12 000 військовослужбовців, про що повідомляли ЗМІ в Сеулі. Агенція Yonhap також інформувала, що перекидання цих військ уже розпочалося.
Очільник ГУР Буданов заявив, що наразі майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, аби воювати проти України. Співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що КНДР надала Росії лише піхоту, у Південній Кореї стверджували, що серед цих військових є і спецпризначенці.
Представник Білого дому Кірбі повідомив, що у Штатах поки не можуть однозначно підтвердити чи спростувати інформацію про солдатів із КНДР у складі російської армії.
- Голова зовнішньополітичного комітету Верховної Ради Мережко заявив, що для впливу на Північну Корею Україна могла б звернутися до Китаю, оскільки КНДР "значною мірою" залежить від цієї країни.