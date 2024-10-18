Президент Южной Кореи созвал совещание из-за северокорейских военных в РФ
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 18 октября созвал экстренное совещание по безопасности, чтобы обсудить возможное привлечение северокорейских военных к поддержке России в войне против Украины. Об этом пишет Bloomberg.
Офис президента Южной Кореи заявил, что развертывание войск КНДР представляет серьезную угрозу безопасности как для их страны, так и для международного сообщества.
Совещание было проведено через день после заявления президента Владимира Зеленского о том, что офицеры из Северной Кореи уже находятся на временно оккупированных территориях Украины, а к войне будут привлечены до 10 000 северокорейских военных.
По данным южнокорейской разведки, Пхеньян планирует отправить в Украину около 12 000 военнослужащих, о чем сообщали СМИ в Сеуле. Агентство Yonhap также информировало, что перебрасывание этих войск уже началось.
Глава ГУР Буданов заявил, что в настоящее время почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что КНДР предоставила России только пехоту, в Южной Корее утверждали, что среди этих военных есть и спецназовцы.
Представитель Белого дома Кирби сообщил, что в Штатах пока не могут однозначно подтвердить или опровергнуть информацию о солдатах из КНДР в составе российской армии.
- Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Мережко заявил, что для влияния на Северную Корею Украина могла бы обратиться к Китаю, поскольку КНДР "в значительной степени" зависит от этой страны.