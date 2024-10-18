Президент Южной Кореи созвал совещание из-за северокорейских военных в РФ

Офис президента Южной Кореи заявил, что развертывание войск КНДР является серьезной угрозой для их страны и международного сообщества

Флаг Южной Кореи (Фото: ЕРА/VASSIL DONEV)

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 18 октября созвал экстренное совещание по безопасности, чтобы обсудить возможное привлечение северокорейских военных к поддержке России в войне против Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Офис президента Южной Кореи заявил, что развертывание войск КНДР представляет серьезную угрозу безопасности как для их страны, так и для международного сообщества.

Совещание было проведено через день после заявления президента Владимира Зеленского о том, что офицеры из Северной Кореи уже находятся на временно оккупированных территориях Украины, а к войне будут привлечены до 10 000 северокорейских военных.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян планирует отправить в Украину около 12 000 военнослужащих, о чем сообщали СМИ в Сеуле. Агентство Yonhap также информировало, что перебрасывание этих войск уже началось.