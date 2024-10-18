Північна Корея дала Росії лише піхоту для війни проти України – джерело у ГУР
Північна Корея надала Росії 11 000 піхотинців, заявив LIGA.net співрозмовник у Головному управлінні розвідки.
Він не надав інших характеристик якостям цих солдатів з КНДР.
Напередодні розвідка Південної Кореї заявляла, що серед північнокорейських військових, яких має отримати Росія, будуть і спецпризначенці.
Очільник української військової розвідки Кирило Буданов заявляв, що наразі майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, аби воювати проти України.
Південнокорейські колеги Буданова називали дещо більше число: за їх даними, КНДР планує надати Росії чотири бригади чисельністю 12 000.
Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Штатах поки не можуть однозначно підтвердити чи спростувати інформацію про солдатів з КНДР у складі російської армії.
- 15 жовтня 2024 року співрозмовник у воєнній розвідці повідомив LIGA.net, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї.
- Згодом співбесідник у розвідці заявив, що 18 військових із Північної Кореї вже втекли зі своїх позицій на російсько-українському кордоні у Брянській та Курській областях РФ.
- 16 жовтня джерело повідомило, що на Далекому Сході Росії відбувається підготовка 10 000 північнокорейських військових.