"Постачання незіставні ні з чим". Буданов розкрив головного союзника Росії – це КНДР

Постачання артилерійських боєприпасів з КНДР є критичним для Росії, північнокорейська балістика передається "не в тих об'ємах"

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Північна Корея постачає Росії "шалені об'єми" артилерійських боєприпасів – це є критичним для Росії та безпосередньо впливає на інтенсивність бойових дій. Україна відстежує повний маршрут таких постачань, але поки що протидіяти цьому не може. Про це повідомив начальник воєнної розвідки Кирило Буданов під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES).

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За його словами, найбільша проблема для України від усіх російських союзників – саме від Північної Кореї, оскільки обсяги постачання військової продукції від КНДР в реальності впливають на інтенсивність ведення бойових дій.

"Ми вже давно побачили закономірність, тобто з приходом північнокорейського корабля, що доставляє вантаж із боєприпасів, через 8-9 днів максимально інтенсифікуються бойові дії впродовж до двох тижнів. І це пряма залежність", – додав голова розвідки.

КНДР постачає "шалені об'єми" саме артилерійських боєприпасів – і це є критичним для РФ, акцентував Буданов.

Разом з тим передання Північною Кореєю балістики є "неприємним для нас, але це не ті об'єми", додав він.

Щодо постачань північнокорейських снарядів, начальник ГУР визнав: Україна поки що не може нічого з цим зробити.

Також Буданов розповів, що Україна бачить повний маршрут вантажів із КНДР до Росії: прихід корабля, його розвантаження, пересування вантажу залізницею, постачання на склади й розвезення з них на лінію боєзіткнення – і відповідну інтенсифікацію бойових дій.

Якщо градуювати російських союзників за впливом, то голова розвідки заявив так: "Буде Північна Корея, потім довго нікого немає, а потім усі інші. От так воно буде. На жаль, це правда. І ще раз вам кажу, ті об'єми, що йдуть звідти, вони незіставні ні з чим".

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