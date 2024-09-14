Буданов: Всі проблеми у росіян почнуться влітку 2025 року

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що у 2025 році на росіян очікують фінансово-економічні проблеми та недобір в армію. Таку думку він висловив на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондентка LIGA.net із заходу.

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За словами очільника ГУР, економічний спад в Росії вже "болісний і відчутний", однак вони борються з його наслідками.

"Але це далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в періоді літа 2025 року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим, до речі, пов’язано багато процесів, які вони намагаються зараз пришвидшити у своїй державі, щоб максимально увійти в цей період так, як їм би хотілося. А їм би хотілося завершити своєю перемогою", – сказав Буданов.

Також начальник ГУР зазначив, що в Росії відчувається втома від війни, адже вона торкнулася великого прошарку населення держави-агресора. Водночас він констатував, що звичайні росіяни радіють військовим здобуткам окупантів в Україні.

"Є інший аспект – це висока заробітна платня в російській армії, а особливо їх тішить одноразова виплата при підписанні контракту та виплати по загибелі або каліцтву і важких пораненнях. Ідеологія у них, скажімо так, не західна", – додав він.

Також Буданов констатував, що на тлі спаду набору в армію регіони підняли одноразові виплати при підписанні контракту. Місцями вони становлять до 2 млн рублів, що є "величезними коштами" для східних та центральних регіонів РФ.

За словами очільника ГУР, саме влітку 2025 року росіяни стикнуться з недобором в армію. Перед керівництвом держави-агресора постане дилема, або оголошувати мобілізацію, або ж зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути критично.

18 квітня Bloomberg писало, що Росія готується залучити у збройні сили більше контрактників, щоб на деякий час уникнути масової мобілізації, яка може підірвати підтримку війни серед населення.

26 липня представник ГУР Юсов заявив, що Росія має серйозні труднощі з виконанням плану набору нових контрактників.

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