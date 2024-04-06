У Росії прихована мобілізація, Москва за контракт платить $6000-$8000 – комбат "Ахіллесу"
Росія зараз проводить приховану мобілізацію. У них є "рекрутингові програми", за підписання контракту регіони виплачують гроші: Москва – $6000-$8000, Санкт-Петербург – близько $5000. Про це в інтерв'ю для LIGA.net розповів командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 ОШБр, депутат Київради (СН) Юрій Федоренко.
Федоренко зазначив, що для людей з периферії, "які існують на кредитах та не знають, яким може бути життя за межами формули "вкрав – випив – у в'язницю", це – величезні гроші".
Військовий розповів, що в Росії також платять за загибель, й це – каталізатор, який дозволяє їм залучати велику кількість мобілізаційного резерву.
"Військово-промисловий комплекс Росії зазнає суттєвих втрат у техніці. Але водночас із тим вони продовжують і виготовлення, і модернізацію, і розконсервацію, і ремонт", – акцентував він.
Командир батальйону переконаний, що наразі ворог накопичує сили та засоби для того, щоб реалізувати головний намір.
"Коли може відбутися ескалація – залежить від дуже багатьох факторів. Чи відбудеться це на поточних напрямках, чи противник збирається відкривати ще один фронт – дискусійне питання. Відповідь на нього краще знає наша розвідка", – підсумував Федоренко.
3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 000 осіб, а Україна не потребує призову 500 000 бійців, як це було обговорено раніше.
- 30 березня голова Луганської ОВА Лисогор сказав, що РФ розпочала так звану весняну хвилю "мобілізації" на окупованій території області – вона триватиме протягом квітня-липня.
- 1 квітня Представництво президента в Криму повідомило, що росіяни почали 19-ту незаконну призовну кампанію на півострові. З 2015 року окупанти в Криму призвали понад 44 000 осіб.
- Військовий аналітик Павло Нарожний вважає, що росіяни можуть замінити контрактників строковиками та залучити їх до бойових дій на території України.
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