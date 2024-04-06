У Росії прихована мобілізація, Москва за контракт платить $6000-$8000 – комбат "Ахіллесу"

Командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" переконаний, що наразі ворог накопичує сили для того, щоб реалізувати головний намір

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Росія зараз проводить приховану мобілізацію. У них є "рекрутингові програми", за підписання контракту регіони виплачують гроші: Москва – $6000-$8000, Санкт-Петербург – близько $5000. Про це в інтерв'ю для LIGA.net розповів командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 ОШБр, депутат Київради (СН) Юрій Федоренко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Федоренко зазначив, що для людей з периферії, "які існують на кредитах та не знають, яким може бути життя за межами формули "вкрав – випив – у в'язницю", це – величезні гроші".

Військовий розповів, що в Росії також платять за загибель, й це – каталізатор, який дозволяє їм залучати велику кількість мобілізаційного резерву.

"Військово-промисловий комплекс Росії зазнає суттєвих втрат у техніці. Але водночас із тим вони продовжують і виготовлення, і модернізацію, і розконсервацію, і ремонт", – акцентував він.

Командир батальйону переконаний, що наразі ворог накопичує сили та засоби для того, щоб реалізувати головний намір.

"Коли може відбутися ескалація – залежить від дуже багатьох факторів. Чи відбудеться це на поточних напрямках, чи противник збирається відкривати ще один фронт – дискусійне питання. Відповідь на нього краще знає наша розвідка", – підсумував Федоренко.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 000 осіб, а Україна не потребує призову 500 000 бійців, як це було обговорено раніше.

30 березня голова Луганської ОВА Лисогор сказав, що РФ розпочала так звану весняну хвилю "мобілізації" на окупованій території області – вона триватиме протягом квітня-липня.

1 квітня Представництво президента в Криму повідомило, що росіяни почали 19-ту незаконну призовну кампанію на півострові. З 2015 року окупанти в Криму призвали понад 44 000 осіб.

Військовий аналітик Павло Нарожний вважає, що росіяни можуть замінити контрактників строковиками та залучити їх до бойових дій на території України.

Читайте також: "Перевага РФ в мавіках – один до трьох. Ми перші у нічних бомберах", – комбат "Ахіллесу"