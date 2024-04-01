Росія почала 19-й за дев'ять років "призов" у Криму, побільшало переслідувань за ухилення

У Представництві президента України в автономній республіці Крим заявили, що такі дії РФ – це системний воєнний злочин

Крим (Ілюстративне фото: EPA)

Росіяни почали 19-ту незаконну призовну кампанію на території тимчасово окупованого півострова, переслідуючи українських громадян за ухилення від вступу до армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Представництва президента України в автономній республіці Крим.

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За даними відомства, починаючи з 2015 року, окупанти в Криму призвали на службу до своїх збройних сил близько 44 500 осіб.

Попри намагання жителів півострова, громадян України, уникнути незаконного призову, окупаційні адміністрації змушують мешканців йти на службу, використовуючи механізми кримінального переслідування, пояснили в представництві.

Там наголосили, що вже відомо про 520 таких випадків, з яких 206, або 40%, сталися після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Такі дії, як призов жителів окупованих територій до армії РФ, системна пропаганда щодо такої служби та переміщення українських громадян з цих територій до Росії – порушення положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни, зазначили у відомстві.

Співробітники представництва звернулися до громадян України в тимчасово окупованому Криму з проханням повідомляти про факти незаконних призовних дій окупантів, адже зібрані докази будуть потрібні для документування та притягнення винних за організацію подібних кампаній і захисту українців, які стали їхніми жертвами.