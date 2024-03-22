РФ включає захоплені землі до Південного військового округу, готують масову мобілізацію — офіцер

Селезньов заявив, що вже є досвід тотальної мобілізації на окупованих територіях Донбасу

Владислав Селезньов (Фото: ЗСУ)

Росія включає тимчасово окуповані території України до складу Південного військового округу РФ, що є підготовкою до масової мобілізації у цих областях. Про це у коментарі LIGA.net повідомив полковник запасу, ексспікер Генерального штабу Владислав Селезньов.

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За його словами, вже є досвід Донецької та Луганської областей, де місцевих мешканців масово забирали до окупаційної армії та відправляли на штурми позицій Сил оборони.

Він зазначив, що Міноборони Росії вже анонсувало, що до кінця 2024 року хоче створити два військові округи – Московський та Ленінградський, сформувати загальновійськову та повітряну армії, п'ять дивізій та 26 бригад.

"Формуватимуть їх насамперед з українських громадян. Щоб зібрати таку кількість людей, проводитиметься драконівського рівня мобілізаційний процес", – сказав офіцер.

Селезньов заявив, що диктатор Володимир Путін точно не проводитиме масову мобілізацію у Москві чи Санкт-Петербурзі.

"Набрати людей з окупованих територій для нього означатиме значно менше проблем", – резюмував він.

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що диктатор Володимир Путін посилить атаки на фронті після "виборів" у Росії, а також проведе нову хвилю мобілізації.

Після нелегітимних виборів Росія може проводити мобілізацію "відкритіше", заявляли в українській розвідці.

Нещодавно співрозмовник LIGA.net у Силах оборони говорив, що Москва і справді хоче мобілізувати понад 400 000 осіб, але сьогодні реалізація цих планів уповільнюється через політичні та організаційні причини — ворог не встигає.

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