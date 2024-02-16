FT пише, що Росія збирається набрати 400 000 осіб у 2024 році. Без загальної мобілізації

FT написало, що за останній рік Росія виробила 4 млн артилерійських снарядів та кілька сотень танків

Володимир Путін (Фото: EPA)

Видання Financial Times з посиланням на неназваних українських чиновників написало, що Росія збирається призвати 400 000 осіб на війну проти України без оголошення мобілізації.

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У матеріалі йдеться, що західні чиновники стривожені фактом відродження Москвою своєї оборонної промисловості, швидкість якого недооцінили партнери Києва.

Зазначається, що за рік РФ виробила 4 млн артилерійських снарядів та кілька сотень танків.

Представники України прогнозують, що у 2024 році Росія завербує ще 400 000 осіб, не вдаючись до масштабної мобілізації.

Видання пише, що більшість західних чиновників очікують: попри величезні втрати в Україні, росіяни зможуть відновити сили за п'ять-шість років.

ОНОВЛЕНО о 10:20. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони сказав, що Москва і справді планувала мобілізувати понад 400 000 осіб, але на сьогоднішній день реалізація цих планів уповільнюється через політичні та організаційні причини — ворог не встигає.

15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто до району Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент заходу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін повідомив, що в районі Авдіївки йдуть запеклі бої, російська армія наступає з усіх боків.

Представник третьої ОШБр Олександр Бородін у коментарі LIGA.net заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку дуже важка, окупанти наступають у кількості, що значно перевищує Сили оборони: співвідношення становить один до семи. На напрямку проти українських захисників воюють регулярна армія РФ та спецпризначенці.

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