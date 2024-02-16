FT пишет, что Россия собирается набрать 400 000 человек в 2024 году. Без общей мобилизации

FT написало, что за последний год Россия произвела 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков

Владимир Путин (Фото: EPA)

Издание Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников написало, что Россия собирается призвать 400 000 человек на войну против Украины без объявления мобилизации.

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В материале сказано, что западные чиновники встревожены фактом возрождения Москвой своей оборонной промышленности, скорость которого недооценили партнеры Киева.

Отмечается, что за год РФ произвела 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков.

Представители Украины прогнозируют, что в 2024 году Россия завербует еще 400 000 человек, не прибегая к масштабной мобилизации.

Издание пишет, что большинство западных чиновников ожидают: несмотря на огромные потери в Украине, россияне смогут восстановить силы за пять-шесть лет.

ОБНОВЛЕНО в 10:20. Собеседник LIGA.net в Силах обороны сказал, что Москва и правда планировала мобилизовать более 400 000 человек, но на сегодняшний день реализация этих планов замедляется из-за политических и организационных причин — враг не успевает.

15 февраля третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент захода бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".

Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут жестокие бои, российская армия наступает со всех сторон.

Представитель третьей ОШБр Александр Бородин в комментарии LIGA.net заявил, что ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. На направлении против украинских защитников воюют регулярная армия РФ и спецназовцы.

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