ГУР: Після "виборів" Росія може проводити мобілізацію більш відкрито
Після нелегітимних виборів Росія може проводити мобілізацію "більш відкрито". Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"Після цього фарсу, який назвали виборами Путіна, мобілізаційні заходи, можливо, матимуть більш відкритий характер, це правда", – сказав він.
Водночас, зазначив Юсов, мобілізація в Росії "ані на мить не зупинялася".
Перший день "виборів" в Росії супроводжувався підпалами виборчих урн, псуванням бюлетенів різними способами: від виливання на них зеленки до спроб жбурнути туди "коктейль Молотова".
У Юсова запитали, чи це прояв бунтів російської опозиції або ж провокації російських спецслужб.
"У Росії залишається велика кількість людей, які готові чинити опір режиму, і роблять це в різний спосіб. Хтось може підпалити виборчу кабінку чи залити її зеленкою, а хтось зі зброєю в руках як добровольці з Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону готові звільняти власну батьківщину від режиму Путіна", – відповів представник ГУР.
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