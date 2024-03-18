ГУР: Після "виборів" Росія може проводити мобілізацію більш відкрито

Андрій Юсов заявив, що мобілізація в Росії триває, але після "переобрання" Путіна може трохи видозмінитися

Російські окупанти та їхня техніка (Фото: ЕРА)

Після нелегітимних виборів Росія може проводити мобілізацію "більш відкрито". Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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"Після цього фарсу, який назвали виборами Путіна, мобілізаційні заходи, можливо, матимуть більш відкритий характер, це правда", – сказав він.

Водночас, зазначив Юсов, мобілізація в Росії "ані на мить не зупинялася".

Перший день "виборів" в Росії супроводжувався підпалами виборчих урн, псуванням бюлетенів різними способами: від виливання на них зеленки до спроб жбурнути туди "коктейль Молотова".

У Юсова запитали, чи це прояв бунтів російської опозиції або ж провокації російських спецслужб.

"У Росії залишається велика кількість людей, які готові чинити опір режиму, і роблять це в різний спосіб. Хтось може підпалити виборчу кабінку чи залити її зеленкою, а хтось зі зброєю в руках як добровольці з Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону готові звільняти власну батьківщину від режиму Путіна", – відповів представник ГУР.

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.

27 грудня 2023 року Центр нацопору повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року омбудсмен Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

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