ГУР: После "выборов" Россия может проводить мобилизацию более открыто

Андрей Юсов заявил, что мобилизация в России продолжается, но после "переизбрания" Путина может немного видоизмениться

Российские оккупанты и их техника (Фото: ЕРА)

После нелегитимных выборов Россия может проводить мобилизацию "более открыто". Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"После этого фарса, который назвали выборами Путина, мобилизационные мероприятия, возможно, будут носить более открытый характер, это правда", – сказал он.

Вместе с тем, отметил Юсов, мобилизация в России "ни на минуту не останавливалась".

Первый день "выборов" в России сопровождался поджогами избирательных урн, порчей бюллетеней разными способами: от выливания на них зеленки до попыток швырнуть туда "коктейль Молотова".

У Юсова спросили: это проявление бунтов российской оппозиции или провокации российских спецслужб.

"В России остается большое количество людей, которые готовы сопротивляться режиму, и делают это разными способами. Кто-то может поджечь избирательную кабинку или залить ее зеленкой, а кто-то с оружием в руках как добровольцы из Русского добровольческого корпуса, Легиона Свобода России, Сибирского батальона готовы освобождать свою родину от режима Путина", – ответил представитель ГУР.

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года омбудсмен Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ВОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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