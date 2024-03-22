РФ включает захваченные земли в Южный военный округ, готовят массовую мобилизацию — офицер

Селезнев заявил, что уже есть опыт тотальной мобилизации на оккупированных территориях Донбасса

Владислав Селезнев (Фото: ВСУ)

Россия включает временно оккупированные территории Украины в состав Южного военного округа РФ, что является подготовкой к массовой мобилизации в этих областях. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.

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По его словам, уже есть опыт Донецкой и Луганской области, где местных жителей массово забирали в оккупационную армию и отправляли на штурмы позиций Сил обороны.

Он отметил, что Минобороны России уже анонсировало, что к концу 2024 года хочет создать два военных округа – Московский и Ленинградский, сформировать общевойсковую и воздушную армии, пять дивизий и 26 бригад.

"Формировать их будут в первую очередь за счет украинских граждан. Чтобы собрать такое количество людей, будет проводиться драконовского уровня мобилизационный процесс", — сказал офицер.

Селезнев заявил, что диктатор Владимир Путин точно не будет проводить массовую мобилизацию в Москве или Санкт-Петербурге.

"Набрать людей с оккупированных территорий для него будет означать значительно меньше проблем", — резюмировал он.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что диктатор Владимир Путин усилит атаки на фронте после "выборов" в России, а также проведет новую волну мобилизации.

После нелегитимных выборов Россия может проводить мобилизацию "более открыто", заявляли в украинской разведке.

Недавно собеседник LIGA.net в Силах обороны говорил, что Москва и правда хочет мобилизовать более 400 000 человек, но на сегодняшний день реализация этих планов замедляется из-за политических и организационных причин — враг не успевает.

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