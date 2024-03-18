Путин проведет новую мобилизацию после "выборов", нам нужно создать резервы — Минобороны

Гаврилюк заявил, что солдаты являются расходным материалом для армии России, а поэтому потери не остановят оккупантов

Владимир Путин (Фото: EPA)

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что диктатор Владимир Путин усилит атаки на фронте после "выборов" в России, а также проведет новую волну мобилизации. Об этом он написал в статье для Укринформа.

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По его словам, одним из главных преимуществ оккупантов является огромный ресурс живой силы.

"Многомиллионная масса россиян поддерживает агрессивную войну своей страны против Украины. Путину удается сохранять контроль за информационным пространством России", — написал Гаврилюк.

Он отметил, что не стоит думать, что россияне остановятся из-за огромных потерь, так как солдаты для них являются расходным материалом, что подтверждают бои за Бахмут и Авдеевку.

Чиновник заявил, что с момента последнего заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля армия России потеряла более 32 000 человек.

"Но ни Путина, ни российских командиров огромные потери не останавливают. Без сомнения, через некоторое время после имитации выборов Путин погонит своих солдат вперед с новой яростью. Он прикажет провести следующую принудительную мобилизацию, соберет новых наемников", — подчеркнул замминистра.

Генерал указал, что в начале нового срока Путин захочет одержать победу на поле боя и запугать Европу.

"Перед тем, как эта новая волна российских "мобиков" окажется на фронте, у нас может быть определенное время для мобилизации сил – усиления бригад, создания резервов", — резюмировал он.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.

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