Путін проведе нову мобілізацію після "виборів", нам потрібно створити резерви — Міноборони

Гаврилюк заявив, що солдати є витратним матеріалом для армії Росії, а тому втрати не зупинять окупантів

Володимир Путін (Фото: EPA)

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що диктатор Володимир Путін посилить атаки на фронті після "виборів" у Росії, а також проведе нову хвилю мобілізації. Про це він написав у статті для Укрінформу.

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За його словами, однією з головних переваг окупантів є величезний ресурс живої сили.

"Багатомільйонна маса росіян підтримує агресивну війну своєї країни проти України. Путіну вдається зберігати контроль за інформаційним простором Росії", – написав Гаврилюк.

Він зазначив, що не варто думати, що росіяни зупиняться через величезні втрати, оскільки солдати для них є витратним матеріалом, що підтверджують бої за Бахмут та Авдіївку.

Чиновник заявив, що з моменту останнього засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого армія Росії втратила понад 32 000 осіб.

"Але ні Путіна, ні російських командирів величезні втрати не зупиняють. Без сумніву, через деякий час після імітації виборів Путін пожене своїх солдатів уперед з новою люттю. Він накаже провести наступну примусову мобілізацію, збере нових найманців", – наголосив заступник міністра.

Генерал зазначив, що на початку нового терміну Путін захоче здобути перемогу на полі бою і залякати Європу.

"Перед тим, як ця нова хвиля російських "мобіків" опиниться на фронті, у нас може бути певний час для мобілізації сил – посилення бригад, створення резервів", – резюмував він.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.

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