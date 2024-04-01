Россия начала 19-й за девять лет "призыв" в Крыму, стало больше преследований за уклонение

В Представительстве президента Украины в автономной республике Крым заявили, что такие действия РФ – это системное военное преступление

Крым (Иллюстративное фото: EPA)

Россияне начали 19-ю незаконную призывную кампанию на территории временно оккупированного полуострова, преследуя украинских граждан за уклонение от вступления в армию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Представительства президента Украины в автономной республике Крым.

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По данным ведомства, начиная с 2015 года, оккупанты в Крыму призвали на службу в свои вооруженные силы около 44 500 человек.

Несмотря на попытки жителей полуострова, граждан Украины, избежать незаконного призыва, оккупационные администрации заставляют жителей идти на службу, используя механизмы уголовного преследования, пояснили в представительстве.

Там отметили, что уже известно о 520 таких случаях, из которых 206 или 40% произошли после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Такие действия, как призыв жителей оккупированных территорий в армию РФ, системная пропаганда такой службы и перемещение украинских граждан с этих территорий в Россию – нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны, отметили в ведомстве.

Сотрудники представительства обратились к гражданам Украины во временно оккупированном Крыму с просьбой сообщать о фактах незаконных призывных действий оккупантов, так как собранные доказательства будут необходимы для документирования и привлечения виновных за организацию подобных кампаний и защиты украинцев, ставших их жертвами.