Аналітик Нарожний допустив, що Росія може залучити строковиків до участі у бойових діях

1 квітня в Росії стартував весняний призов, у межах якого до армії окупантів планують залучити 150 000 громадян

Окупант (Ілюстративне фото: російські ЗМІ)

Росіяни можуть замінити контрактників строковиками та залучити їх до бойових дій на території України, вважає військовий аналітик, засновник БО Реактивна пошта Павло Нарожний. Про це він розповів в коментарі LIGA.net для тексту ""Буде спроба прориву". Росія розпочинає призов 150 000 строковиків. Що це означає".

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"Призов – це не мобілізація. Але ці строковики, яких будуть призивати, зможуть замінити контрактників, більш професійних бійців у тилу ворога. Строковиків можуть використовувати й на передній лінії, тобто на війні", – заявив Нарожний.

Аналітик зазначив, що будь-яке збільшення російського війська становить потенційну загрозу для України. Він наголосив, що росіяни зараз використовують тактику піхотних атак невеличкими групами, так звані м’ясні штурми.

"Масованого використання техніки ми не бачимо. Вся тактика російського диктатора Володимира Путіна побудована на великих людських жертвах. Саме тому призов – один з маркерів, що Путін буде продовжувати війну і того, що ця вся тактика буде продовжуватися далі", – сказав Нарожний.

30 березня голова Луганської ОВА Лисогор сказав, що РФ розпочала так звану весняну хвилю "мобілізації" на окупованій території області – вона триватиме протягом квітня-липня.

1 квітня Представництво президента в Криму повідомило, що росіяни почали 19-ту незаконну призовну кампанію на півострові. З 2015 року окупанти в Криму призвали понад 44 000 осіб.

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