Аналитик Нарожный допустил, что РФ может привлечь срочников к участию в боевых действиях

1 апреля в России стартовал весенний призыв, в рамках которого в армию оккупантов планируют привлечь 150 000 граждан

Оккупант (Иллюстративное фото: российские СМИ)

Россияне могут заменить контрактников срочниками и привлечь их к боевым действиям на территории Украины, считает военный аналитик, основатель БО Реактивная почта Павел Нарожный. Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net для текста "Будет попытка прорыва". Россия начинает призыв 150 000 срочников. Что это значит" .

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"Призыв – это не мобилизация. Но эти срочники, которых будут призывать, смогут заменить контрактников, более профессиональных бойцов в тылу врага. Срочников могут использовать и на передней линии, то есть на войне", – заявил Нарожный.

Аналитик отметил, что любое увеличение российской армии представляет потенциальную угрозу для Украины. Он отметил, что россияне сейчас используют тактику пехотных атак небольшими группами, так называемые мясные штурмы.

"Массированного использования техники мы не видим. Вся тактика российского диктатора Владимира Путина построена на больших человеческих жертвах. Именно поэтому призыв – один из маркеров, что Путин будет продолжать войну и того, что эта вся тактика будет продолжаться дальше", – сказал Нарожный.

30 марта глава Луганской ОВА Лысогор сказал, что РФ начала так называемую весеннюю волну "мобилизации" на оккупированной территории области – она продлится в течение апреля-июля.

1 апреля Представительство президента в Крыму сообщило, что россияне начали 19-ю незаконную призывную кампанию на полуострове. С 2015 года оккупанты в Крыму призвали более 44 000 человек.

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