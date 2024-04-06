В России скрытая мобилизация, Москва за контракт платит $6000-$8000 – комбат "Ахиллеса"

Командир батальона беспилотных авиакомплексов убежден, что враг в настоящее время накапливает силы для того, чтобы реализовать главное намерение

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Россия сейчас ведет скрытую мобилизацию. У них есть "рекрутинговые программы", за подписание контракта регионы выплачивают деньги: Москва – $6000-$8000, Санкт-Петербург – около $5000. Об этом в интервью для LIGA.net рассказал командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 ОШБр, депутат Киевсовета (СН) Юрий Федоренко.

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Федоренко отметил, что для людей из периферии, "которые существуют на кредитах и не знают, какой может быть жизнь за пределами формулы "украл – выпил – в тюрьму", это – огромные деньги".

Военный рассказал, что в России также платят за гибель, и это – катализатор, который позволяет им привлекать большое количество мобилизационного резерва.

"Военно-промышленный комплекс России несет существенные потери в технике. Но при этом они продолжают и изготовление, и модернизацию, и расконсервацию, и ремонт", – акцентировал он.

Командир батальона убежден, что сейчас враг накапливает силы и средства для того, чтобы реализовать главное намерение.

"Когда может произойти эскалация – зависит от очень многих факторов. Произойдет ли это на текущих направлениях, или противник собирается открывать еще один фронт – дискуссионный вопрос. Ответ на него лучше знает наша разведка", – подытожил Федоренко.

3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 000 человек, а Украина не нуждается в призыве 500 000 бойцов, как это обсуждалось ранее.

30 марта глава Луганской ОВА Лысогор сказал, что РФ начала так называемую весеннюю волну "мобилизации" на оккупированной территории области – она продлится в течение апреля-июля.

1 апреля Представительство президента в Крыму сообщило, что россияне начали 19-ю незаконную призывную кампанию на полуострове. С 2015 года оккупанты в Крыму призвали более 44 000 человек.

Военный аналитик Павел Нарожный считает, что россияне могут заменить контрактников срочниками и привлечь их к боевым действиям на территории Украины.

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