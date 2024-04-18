Росія хоче набрати більше контрактників, щоб уникнути масової мобілізації – Bloomberg

У матеріалі йдеться, що мобілізація 2022 року похитнула довіру суспільства та спровокувала втечу з країни мільйона росіян

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Росія готується залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації, яка може підірвати підтримку війни серед населення. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, поінформованих про обговорення цього питання.

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У матеріалі зазначається, що Кремль прагне не повторити вересневу мобілізацію 2022 року, яка похитнула довіру суспільства та спровокувала втечу з країни мільйона росіян. Тому військове керівництво хоче залучити більше контрактників.

За словами керівника московського аналітичного центру "Центр аналізу стратегій і технологій" Руслана Пухова, маючи до 30 000 новобранців на місяць, Росія цього року могла б поповнити лави армії на 300 000 осіб.

У матеріалі йдеться, що поступовий приплив нових військових для компенсації втрат і нарощування чисельності, а не одномоментний призов 300 000 людей обмежує військові можливості РФ.

Згідно з підрахунками дослідницької групи Re: Russia, яка працює у Відні, Росія використовує фінансові стимули, щоб залучити більше людей до війни. З початку року регіональні виплати новим військовослужбовцям-контрактникам зросли на 40% до середнього показника в 470 000 рублів (близько $5000). Це на додаток до федеральної виплати в розмірі 195 000 рублів.

"Російська влада намагається не проводити нову мобілізацію, поки у неї є можливість її уникнути", – заявив військовий експерт, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду Павло Лузін.

Як зазначили двоє співрозмовників, знайомих із ситуацією, наразі російське командування частково покладається на те, щоб змусити деяких призовників підписати контракти. Цієї весни 150 000 росіян будуть призвані на строкову військову службу.

Лузін наголосив, що російське законодавство дозволяє відправляти строковиків на поле бою після чотирьох місяців служби. Однак це порушить публічні обіцянки керівництва держави-агресора не залучати до бойових дій строковиків, тому їх підштовхують до підписання контрактів.

У статті стверджується, що все більше російських призовників скаржаться на психологічний та фізичний тиск з цього приводу. Контракти офіційно розраховані на один рік, але їх може скасувати тільки Міноборони, тому вони фактично безстрокові до закінчення війни.

30 березня голова Луганської ОВА Лисогор сказав, що РФ розпочала так звану весняну хвилю "мобілізації" на окупованій території області – вона триватиме протягом квітня-липня.

1 квітня Представництво президента в Криму повідомило, що росіяни почали 19-ту незаконну призовну кампанію на півострові. З 2015 року окупанти в Криму призвали понад 44 000 осіб.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 000 осіб.

17 квітня у військовій розвідці повідомили, що в Росії сповільнюється весняний призов до армії, тому режим розширює агітацію, її поширюють навіть у потягах.

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