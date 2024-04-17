Мобілізаційні агітпоїзди: у розвідці розповіли про метод призову в Росії

Розвідка зазначила, що в Росії намагаються поширити інформацію, що нібито строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У Росії сповільнюється весняний призов до армії, тому режим російського диктатора Володимира Путіна розширює агітацію, її поширюють навіть у потягах. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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За даними розвідки, Кремль наказав представникам у регіонах виконати план весняного призову і не допустити його зриву. Зменшення кількості призовників може означати зменшення чисельності охочих підписувати контракт із російською армією.

Розвідка зазначила, що в Росії намагаються поширити інформацію, що нібито строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

Для агітації, серед іншого, залучають російську залізницю. У розвідці зазначили, що вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю й техніку.

"Тож путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його агітпоїздами", – зазначили в ГУР.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 000 осіб, а Україна не потребує призову 500 000 бійців, як це було обговорено раніше.

30 березня голова Луганської ОВА Лисогор сказав, що РФ розпочала так звану весняну хвилю "мобілізації" на окупованій території області – вона триватиме протягом квітня-липня.

1 квітня Представництво президента в Криму повідомило, що росіяни почали 19-ту незаконну призовну кампанію на півострові. З 2015 року окупанти в Криму призвали понад 44 000 осіб.

Військовий аналітик Павло Нарожний вважає, що росіяни можуть замінити контрактників строковиками та залучити їх до бойових дій на території України.

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