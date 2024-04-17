Мобілізаційні агітпоїзди: у розвідці розповіли про метод призову в Росії
У Росії сповільнюється весняний призов до армії, тому режим російського диктатора Володимира Путіна розширює агітацію, її поширюють навіть у потягах. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
За даними розвідки, Кремль наказав представникам у регіонах виконати план весняного призову і не допустити його зриву. Зменшення кількості призовників може означати зменшення чисельності охочих підписувати контракт із російською армією.
Розвідка зазначила, що в Росії намагаються поширити інформацію, що нібито строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.
Для агітації, серед іншого, залучають російську залізницю. У розвідці зазначили, що вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю й техніку.
"Тож путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його агітпоїздами", – зазначили в ГУР.
3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 000 осіб, а Україна не потребує призову 500 000 бійців, як це було обговорено раніше.
- 30 березня голова Луганської ОВА Лисогор сказав, що РФ розпочала так звану весняну хвилю "мобілізації" на окупованій території області – вона триватиме протягом квітня-липня.
- 1 квітня Представництво президента в Криму повідомило, що росіяни почали 19-ту незаконну призовну кампанію на півострові. З 2015 року окупанти в Криму призвали понад 44 000 осіб.
- Військовий аналітик Павло Нарожний вважає, що росіяни можуть замінити контрактників строковиками та залучити їх до бойових дій на території України.
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