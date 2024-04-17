Мобилизационные агитпоезда: в разведке рассказали о методе призыва в России

Разведка отметила, что в России пытаются распространить информацию, что якобы срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В России замедляется весенний призыв в армию, поэтому режим русского диктатора Владимира Путина расширяет агитацию, ее распространяют даже в поездах. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

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По данным разведки, Кремль приказал представителям в регионах выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва. Уменьшение количества призывников может означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией.

Разведка отметила, что в России пытаются распространить информацию, что якобы срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

Для агитации, среди прочего, привлекают российскую железную дорогу. В разведке отметили, что вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику.

"Поэтому путинская Россия фактически копирует методы большевистского агитпропа столетней давности с его агитпоездами", – отметили в ГУР.

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