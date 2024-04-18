Россия хочет набрать больше контрактников во избежание массовой мобилизации – Bloomberg

В материале говорится, что мобилизация в 2022 году пошатнула доверие общества и спровоцировала бегство из страны миллиона россиян

Иллюстративное фото: ресурс окупантов

Россия готовится привлечь в вооруженные силы больше контрактников, чтобы по крайней мере на время избежать очередной массовой мобилизации, которая может подорвать поддержку войны среди населения. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на троих неназванных собеседников, проинформированных об обсуждении этого вопроса.

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В материале отмечается, что Кремль стремится не повторить сентябрьскую мобилизацию 2022 года, пошатнувшую доверие общества и спровоцировавшую бегство из страны миллиона россиян. Поэтому военное руководство хочет привлечь больше контрактников.

По словам руководителя московского аналитического центра "Центр анализа стратегий и технологий" Руслана Пухова, имея до 30 000 новобранцев в месяц, Россия в этом году могла бы пополнить ряды армии на 300 000 человек.

В материале говорится, что постепенный приток новых военных для компенсации потерь и наращивания численности, а не одномоментный призыв 300 000 человек ограничивает военные возможности РФ.

Согласно подсчетам исследовательской группы Re: Russia, работающей в Вене, Россия использует финансовые стимулы, чтобы привлечь больше людей к войне. С начала года региональные выплаты новым военнослужащим-контрактникам выросли на 40% до среднего показателя в 470 000 рублей (около $5000). Это в дополнение к федеральной выплате в размере 195 000 рублей.

"Российские власти пытаются не проводить новую мобилизацию, пока у нее есть возможность ее избежать", — заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Павел Лузин.

Как отметили двое собеседников, знакомых с ситуацией, российское командование частично полагается на то, чтобы заставить некоторых призывников подписать контракты. Этой весной 150 000 россиян будут призваны на срочную военную службу.

Лузин подчеркнул, что российское законодательство разрешает отправлять срочников на поле боя после четырех месяцев службы. Однако это нарушит публичные обещания руководства государства-агрессора не привлекать к боевым действиям срочников, поэтому их подталкивают к подписанию контрактов.

В статье утверждается, что все больше российских призывников жалуются на психологическое и физическое давление по этому поводу. Контракты официально рассчитаны на один год, но они могут быть отменены только Минобороны, поэтому они фактически бессрочны до окончания войны.

30 марта глава Луганской ОВА Лисогор сказал, что РФ начала так называемую весеннюю волну "мобилизации" на оккупированной территории области – она продлится в течение апреля-июля.

1 апреля Представительство президента в Крыму сообщило, что россияне начали 19-ю незаконную призывную кампанию на полуострове. С 2015 года оккупанты в Крыму призвали более 44 000 человек.

3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 000 человек.

17 апреля в военной разведке сообщили, что в России замедляется весенний призыв в армию, поэтому режим расширяет агитацию, ее распространяют даже в поездах.

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