"Машина починає давати збій". У Росії серйозні проблеми з набором нових контрактників – ГУР

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Зараз Росія має серйозні труднощі з виконанням плану набору нових контрактників. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, коментуючи заяву командувача Національної гвардії Олександра Півненка про те, що через місяць-півтора росіяни не зможуть вести активні штурмові дії й будуть змушені стати в оборону.

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"Подібні оцінки робляться, зокрема, на підставі великих втрат у живій силі й техніці – в силах і засобах противника. Поки вони можуть поповнювати ці втрати, але спостерігаються серйозні проблеми з набором нових контрактників", – заявив Юсов.

Він зазначив, що державі-агресорці доводиться вигадувати нові стимули на різних рівнях для того, щоб залучати "гарматне м’ясо".

"Але ця машина починає давати збій. Тому такі прогнози й з’являються. Вже зараз ми можемо констатувати, що є проблеми з планом набору живої сили, й це матиме вплив на ситуацію на фронті", – наголосив речник ГУР.

18 квітня Bloomberg писало, що Росія готується залучити у збройні сили більше контрактників, щоб на деякий час уникнути масової мобілізації, яка може підірвати підтримку війни серед населення.

У матеріалі йшлося, що РФ використовує фінансові стимули, щоб залучити більше людей до війни. З початку 2024 року регіональні виплати новим військовослужбовцям-контрактникам зросли на 40%.

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