"Машина начинает давать сбой". У РФ серьезные проблемы с набором новых контрактников – ГУР

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Сейчас Россия испытывает серьезные трудности с выполнением плана набора новых контрактников. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, комментируя заявление командующего Национальной гвардии Александра Пивненко о том, что через месяц-полтора россияне не смогут вести активные штурмовые действия и будут вынуждены встать в оборону.

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"Подобные оценки делаются, в частности, на основании больших потерь в живой силе и технике – в силах и средствах противника. Сейчас они могут восполнять эти потери, но наблюдаются серьезные проблемы с набором новых контрактников", – заявил Юсов.

Он отметил, что государству-агрессору приходится придумывать новые стимулы на разных уровнях для того, чтобы привлекать "пушечное мясо".

"Но эта машина начинает давать сбой. Поэтому такие прогнозы и появляются. Уже сейчас мы можем констатировать, что есть проблемы с планом набора живой силы, и это повлияет на ситуацию на фронте", — подчеркнул спикер ГУР.

18 апреля Bloomberg писало, что Россия готовится привлечь в вооруженные силы больше контрактников, чтобы на время избежать массовой мобилизации, которая может подорвать поддержку войны среди населения.

В материале говорилось, что РФ использует финансовые стимулы, чтобы привлечь больше людей к войне. С начала 2024 года региональные выплаты новым военнослужащим-контрактникам выросли на 40%.

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