Вночі над Україною збили 53 "шахеди", Олещук розповів про північнокорейські ракети KN-23

Північнокорейська ракета KN-23 (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У ніч проти 11 серпня російські окупаційні війська атакували Україну чотирма північнокорейськими ракетами KN-23 та 57 ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Українські бійці збили 53 "шахеди", повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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За даними військових, російські загарбники спрямували у бік України північнокорейські KN-23 з території Воронезької області. Дрони – із Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

53 ворожі БпЛА було збито у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

Вранці стало відомо, що у Броварському районі Київської області через російську атаку загинув чоловік та його чотирирічний син. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що на їхній будинок, попередньо, впала саме KN-23.

"Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу таке: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних", – додав Олещук.

Ввечері 10 серпня ворог вдарив по Будинку дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів Богодухівського району Харківської області.

Зранку 11 серпня російські окупаційні війська атакували Краматорськ Донецької області, поранивши людей.

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