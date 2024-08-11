Ночью над Украиной сбили 53 "шахеда", Олещук рассказал о северокорейских ракетах KN-23

Северокорейская ракета KN-23 (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В ночь на 11 августа российские оккупационные войска атаковали Украину четырьмя северокорейскими ракетами KN-23 и 57 ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Украинские бойцы сбили 53 "шахеда", сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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По данным военных, российские захватчики направили в сторону Украины северокорейские KN-23 с территории Воронежской области. Дроны – из Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

53 вражеских БПЛА были сбиты в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

Утром стало известно, что в Броварском районе Киевской области из-за российской атаки погиб мужчина и его четырехлетний сын. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что на их дом, предварительно, упала именно KN-23.

"Что касается российских ударов северокорейскими ракетами, скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению. Берегите себя и своих родных", – добавил Олещук.

Вечером 10 августа враг ударил по Дому детского и юношеского творчества в поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области.

Утром 11 августа российские оккупационные войска атаковали Краматорск Донецкой области, ранив людей.

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