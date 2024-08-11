РФ ударила по Краматорску и повредила Дом детского творчества в Харьковской области – фото

В результате атаки на Краматорск пострадали четыре человека

Золочев (Фото: Олег Синегубов)

Вечером 10-го и утром 11 августа российские оккупационные войска атаковали Краматорск Донецкой области, ранив людей. Также были попадания по Дому детского и юношеского творчества в Харьковской области.

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"Второе утро подряд россияне бьют по Краматорску. Сегодня – снова по инфраструктурному объекту", – написал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, пострадали четыре человека: один в тяжелом состоянии – его оперируют, два получили легкие ранения – им оказали необходимую медицинскую помощь, еще один житель Краматорска не нуждается в помощи.

Краматорск (Фото: Вадим Филашкин)

Вечером 10 августа враг ударил по Дому детского и юношеского творчества в поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Вспыхнула крыша двухэтажного административного здания. Информация о пострадавших не поступала.

Золочев (Фото: Олег Синегубов)

Золочев (Фото: Олег Синегубов)

Утром 10 августа российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате чего погиб человек.

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