РФ знову вгатила по Краматорську і пошкодила Будинок дитячої творчості на Харківщині – фото

Внаслідок атаки на Краматорськ постраждали чотири людини

Золочів (Фото: Олег Синєгубов)

Ввечері 10-го та зранку 11 серпня російські окупаційні війська атакували Краматорськ Донецької області, поранивши людей. Також були влучання по Будинку дитячої та юнацької творчості на Харківщині.

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"Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні — знову по інфраструктурному об'єкту", – написав очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, постраждали чотири людини: одна у важкому стані — її оперують, дві отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще один житель Краматорська не потребує допомоги.

Краматорськ (Фото: Вадим Філашкін)

Ввечері 10 серпня ворог вдарив по Будинку дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів Богодухівського району Харківської області, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Спалахнув дах двоповерхової адміністративної будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Золочів (Фото: Олег Синєгубов)

Золочів (Фото: Олег Синєгубов)

Зранку 10 серпня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого загинула людина.

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