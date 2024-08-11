РФ знову вгатила по Краматорську і пошкодила Будинок дитячої творчості на Харківщині – фото
Ввечері 10-го та зранку 11 серпня російські окупаційні війська атакували Краматорськ Донецької області, поранивши людей. Також були влучання по Будинку дитячої та юнацької творчості на Харківщині.
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"Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні — знову по інфраструктурному об'єкту", – написав очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, постраждали чотири людини: одна у важкому стані — її оперують, дві отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще один житель Краматорська не потребує допомоги.
Ввечері 10 серпня ворог вдарив по Будинку дитячої та юнацької творчості у селищі Золочів Богодухівського району Харківської області, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.
Спалахнув дах двоповерхової адміністративної будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.
- Зранку 10 серпня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого загинула людина.
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