Россия ударила ракетой по Краматорску: убила человека и ранила еще нескольких
Последствия ракетного удара РФ по Краматорску (Фото: Вадим Филашкин)

Утром 10 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате чего погиб человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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"Сегодня утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в городе. Один работник погиб, еще несколько получили ранения", – написал чиновник.

Постройки объекта, по словам Филашкина, серьезно повреждены.

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войнакраматорскВадим Филашкин