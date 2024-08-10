Россия ударила ракетой по Краматорску: убила человека и ранила еще нескольких
Утром 10 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате чего погиб человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
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"Сегодня утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в городе. Один работник погиб, еще несколько получили ранения", – написал чиновник.
Постройки объекта, по словам Филашкина, серьезно повреждены.
- 27 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе в центре Краматорска, там было большое скопление людей. Тогда погибли 13 человек.
- 28 июня СБУ заявила, что задержала мужчину, корректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска.
- 4 апреля суд признал виновным жителя Краматорска, который навел российскую ракету на пиццерию "RIA PIZZA".
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