13 погибших и 64 раненых. Наводчик ракеты РФ на пиццерию в Краматорске получил пожизненное

Фото: Донецкая областная прокуратура

Суд признал виновным жителя Краматорска, который навел российскую ракету на пиццерию "RIA PIZZA" в июне 2023 года, в результате чего погибли 13 человек. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что осужденного зовут Владимир Синельник.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Мужчину признали виновным в государственной измене и приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Донецкая областная прокуратура

По данным следствия, житель Краматорска, работавший на газотранспортном предприятии, был завербован представителем государства-агрессора.

27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился "начальник отделения разведки командования ОВ МВД ДНР". Он поставил перед так называемым агентом задачу по проверке информации о наличии украинских военных в пиццерии "RIA PIZZA".

Мужчина согласился на предложение. В центре города он заметил на парковке автомобили с военными номерами и людей в военной форме в заведении. Мужчина записал два видео, которые сразу отправил собеседнику в Telegram.

Как отметили в прокуратуре, по его наведению армия РФ нанесла удар из ракетного комплекса "Искандер-М". В результате атаки погибли 13 человек, еще 64 человека были ранены. Среди погибших – четыре ребенка.

Донецкая областная прокуратура

27 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе в центре Краматорска, там было большое скопление людей.

28 июня СБУ заявила, что задержала мужчину, корректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска.

Читайте также: СБУ: Взят российский агент, который готовил удары по военному госпиталю и ТЭС – фото