СБУ: Взят российский агент, который готовил удары по военному госпиталю и ТЭС – фото

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента российской Федеральной службы безопасности. По данным следствия, мужчина хотел скорректировать ракетный удар по военному госпиталю и теплоэлектростанции в Днепре.

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Ведомство пишет, что благодаря поэтапной спецоперации в городе "на горячем" был задержан агент российской спецслужбы, проводивший доразведку вблизи госпиталя Сил обороны.

СБУ объясняет, что фигурант хотел установить ориентировочное количество находившихся на стационарном лечении украинских защитников, а также следил за медицинским транспортом, который прибывал на территорию заведения.

Эти сведения вместе с координатами медучреждения задержанный пытался передать в ФСБ через анонимный чат в мессенджере – в дальнейшем захватчики планировали использовать развединформацию для подготовки ракетного удара по военному госпиталю, отмечает спецслужба.

По данным правоохранителей, потенциальной целью оккупантов также была местная ТЭС, которая обеспечивает электричеством значительную часть Днепра – по указанию ФСБ фигурант снимал на свой телефон периметр станции и прилегающую территорию.

Соответствующие данные были необходимы захватчикам, чтобы узнать техническое состояние объекта – чтобы учесть это в подготовке новой серии воздушных атак на город, отмечает СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Кроме документирования разведывательной активности фигуранта также удалось установить личность его российского куратора, а в Днепре были проведены комплексные мероприятия, чтобы обезопасить личный состав сил обороны и дополнительно защитить критическую инфраструктуру, отмечает ведомство.

По данным следствия, задержанный – 22-летний местный житель, которого в феврале 2024-го дистанционно завербовал кадровый сотрудник спецслужбы РФ, а в поле зрения агрессора фигурант попал как активный пользователь российских Telegram-каналов по поиску быстрого заработка.

За сотрудничество фигуранту выплачивали денежное вознаграждение на его банковские реквизиты, отмечает СБУ.

Мужчина получил подозрение в государственной измене. Пока он под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ

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13 марта СБУ сообщила о задержании депутата Херсонского облсовета, приспешницы гауляйтера Сальдо, которая помогала открывать российские военные госпитали в захваченных больницах и занималась поставками медицинских препаратов для оккупантов.

14 марта в Харьковской области СБУ сообщила о задержании местного жителя, который готовил диверсии на объектах Укрзалізниці и шпионил за украинской армией.

14 марта в Николаеве СБУ сообщила о разоблачении информатора российских спецслужб, который следил за колоннами Сил обороны из собственного дома, устанавливая количество украинского вооружения и его образцы.

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