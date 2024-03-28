СБУ: Взято російського агента, який готував удари по військовому шпиталю та ТЕС – фото

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання агента російської Федеральної служби безпеки. За даними слідства, чоловік хотів скоригувати ракетний удар по військовому шпиталю та теплоелектростанції у Дніпрі.

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Відомство пише, що завдяки поетапній спецоперації в місті "на гарячому" було затримано агента російської спецслужби, який проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони.

СБУ пояснює, що фігурант хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували на стаціонарному лікуванні, а також стежив за медичним транспортом, який прибував на територію закладу.

Ці відомості разом з координатами медзакладу затриманий намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері – надалі загарбники планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю, зазначає спецслужба.

За даними правоохоронців, потенційною ціллю окупантів також була місцева ТЕС, яка забезпечує електрикою значну частину Дніпра – за вказівкою ФСБ фігурант знімав на власний телефон периметр станції та прилеглу територію.

Відповідні дані були необхідні загарбникам, аби дізнатися про технічний стан об’єкта – щоб врахувати це у підготовці нової серії повітряних атак на місто, зауважує СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Окрім задокументування розвідувальної активності фігуранта також вдалося встановити особу його російського куратора, а у Дніпрі були проведені комплексні заходи, аби убезпечити особовий склад Сил оборони та додатково захистити критичну інфраструктуру, зауважує відомство.

За даними слідства, затриманий – 22-річний місцевий мешканець, котрого у лютому 2024-го дистанційно завербував кадровий співробітник спецслужби РФ, а в поле зору уваги агресора фігурант потрапив як активний користувач російських Telegram-каналів з пошуку швидкого заробітку.

За співпрацю фігурантові виплачували грошову винагороду на його ж банківські реквізити, наголошує СБУ.

Чоловік отримав підозру в державній зраді. Наразі він під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

Фото: СБУ

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13 березня СБУ повідомила про затримання депутатки Херсонської облради, поплічниці гауляйтера Сальдо, яка допомагала відкривати російські військові шпиталі в захоплених лікарнях та займалася постачанням медичних препаратів для окупантів.

14 березня на Харківщині СБУ повідомила про затримання місцевого жителя, який готував диверсії на об'єктах Укрзалізниці та шпигував за українською армією.

14 березня у Миколаєві СБУ повідомила про викриття інформатора російських спецслужб, який стежив за колонами Сил оборони з власної домівки, встановлюючи кількість українського озброєння та його зразки.

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