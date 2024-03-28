СБУ: Взято російського агента, який готував удари по військовому шпиталю та ТЕС – фото
Служба безпеки України повідомила про затримання агента російської Федеральної служби безпеки. За даними слідства, чоловік хотів скоригувати ракетний удар по військовому шпиталю та теплоелектростанції у Дніпрі.
Відомство пише, що завдяки поетапній спецоперації в місті "на гарячому" було затримано агента російської спецслужби, який проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони.
СБУ пояснює, що фігурант хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували на стаціонарному лікуванні, а також стежив за медичним транспортом, який прибував на територію закладу.
Ці відомості разом з координатами медзакладу затриманий намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері – надалі загарбники планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю, зазначає спецслужба.
За даними правоохоронців, потенційною ціллю окупантів також була місцева ТЕС, яка забезпечує електрикою значну частину Дніпра – за вказівкою ФСБ фігурант знімав на власний телефон периметр станції та прилеглу територію.
Відповідні дані були необхідні загарбникам, аби дізнатися про технічний стан об’єкта – щоб врахувати це у підготовці нової серії повітряних атак на місто, зауважує СБУ.
Окрім задокументування розвідувальної активності фігуранта також вдалося встановити особу його російського куратора, а у Дніпрі були проведені комплексні заходи, аби убезпечити особовий склад Сил оборони та додатково захистити критичну інфраструктуру, зауважує відомство.
За даними слідства, затриманий – 22-річний місцевий мешканець, котрого у лютому 2024-го дистанційно завербував кадровий співробітник спецслужби РФ, а в поле зору уваги агресора фігурант потрапив як активний користувач російських Telegram-каналів з пошуку швидкого заробітку.
За співпрацю фігурантові виплачували грошову винагороду на його ж банківські реквізити, наголошує СБУ.
Чоловік отримав підозру в державній зраді. Наразі він під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.
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- 13 березня СБУ повідомила про затримання депутатки Херсонської облради, поплічниці гауляйтера Сальдо, яка допомагала відкривати російські військові шпиталі в захоплених лікарнях та займалася постачанням медичних препаратів для окупантів.
- 14 березня на Харківщині СБУ повідомила про затримання місцевого жителя, який готував диверсії на об'єктах Укрзалізниці та шпигував за українською армією.
- 14 березня у Миколаєві СБУ повідомила про викриття інформатора російських спецслужб, який стежив за колонами Сил оборони з власної домівки, встановлюючи кількість українського озброєння та його зразки.
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