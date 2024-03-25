СБУ заявила про затримання "крота", який намагався влаштуватися до Нацполіції

Затримання підозрюваного (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила про затримання у Київській області чоловіка, який, за даними спецслужби, намагався потрапити до складу Сил оборони за вказівкою російської ФСБ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За даними спецслужби, затриманий мав намір влаштуватися до Нацполіції та збирати інформацію про підрозділи Гвардії наступу, що входить до МВС України.

СБУ стверджує, що чоловік планував отримати можливість шпигувати за переміщенням українських військових та їхньої техніки, допомагаючи російським окупантам здійснювати нові повітряні атаки та готувати бойові операції на фронті.

За інформацією Служби безпеки, чоловіка дистанційно завербував співробітник ФСБ наприкінці 2023 року, після чого йому дали "тестове завдання" – він мав дізнатися місця розміщень військових аеродромів, шпиталів та оборонних заводів на Київщині.

Крім того, СБУ зазначила, що росіяни доручили йому зібрати детальну інформацію про одну із механізованих бригад ЗСУ, і задля цього чоловік "втемну" використав місцеву жительку, у якої орендував житло. Син жінки воював у складі цієї бригади та загинув на фронті.

Чоловік отримував від окупантів гроші за виконання завдань на банківську картку, пише українська спецслужба.

СБУ спостерігала за чоловіком та провела спецоперацію із його затримання у власному помешканні. На той момент він уже встиг подати свої документи, аби вступити до Нацполіції.

Затриманому повідомлено про підозру в державній зраді. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ