СБУ заявила о задержании "крота", пытавшегося устроиться в Нацполицию
Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киевской области мужчины, который, по данным спецслужбы, пытался попасть в состав Сил обороны по указанию российской ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, задержанный намеревался устроиться в Нацполицию и собирать информацию о подразделениях Гвардии наступления, входящих в МВД.
СБУ утверждает, что мужчина планировал получить возможность шпионить за перемещением украинских военных и их техники, помогая российским оккупантам совершать новые воздушные атаки и готовить боевые операции на фронте.
По информации Службы безопасности, мужчину дистанционно завербовал сотрудник ФСБ в конце 2023 года, после чего ему дали "тестовое задание" – он должен был узнать места размещения военных аэродромов, госпиталей и оборонных заводов в Киевской области.
Кроме того, СБУ отметила, что россияне поручили ему собрать подробную информацию об одной из механизированных бригад ВСУ, и для этого мужчина "втемную" использовал местную жительницу, у которой арендовал жилье. Сын женщины воевал в составе этой бригады и погиб на фронте.
Мужчина получал от оккупантов деньги за выполнение задач на банковскую карту, пишет украинская спецслужба.
СБУ наблюдала за мужчиной и провела спецоперацию по его задержанию в собственном доме. В тот момент он уже успел подать свои документы, чтобы вступить в Нацполицию.
Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене. Он арестован, ему грозит пожизненное заключение.
- 13 марта СБУ сообщила о задержании депутата Херсонского облсовета, пособницы гауляйтера Сальдо, которая помогала открывать российские военные госпитали в захваченных больницах и занималась поставками медицинских препаратов для оккупантов.
- 14 марта в Харьковской области СБУ сообщила о задержании местного жителя, который готовил диверсии на объектах Укрзалізниці и шпионил за украинской армией.
- 14 марта в Николаеве СБУ сообщила о разоблачении информатора российских спецслужб, который следил за колоннами Сил обороны из собственного дома, устанавливая количество украинского вооружения и его образцы.