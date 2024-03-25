СБУ заявила о задержании "крота", пытавшегося устроиться в Нацполицию

Задержание подозреваемого (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киевской области мужчины, который, по данным спецслужбы, пытался попасть в состав Сил обороны по указанию российской ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, задержанный намеревался устроиться в Нацполицию и собирать информацию о подразделениях Гвардии наступления, входящих в МВД.

СБУ утверждает, что мужчина планировал получить возможность шпионить за перемещением украинских военных и их техники, помогая российским оккупантам совершать новые воздушные атаки и готовить боевые операции на фронте.

По информации Службы безопасности, мужчину дистанционно завербовал сотрудник ФСБ в конце 2023 года, после чего ему дали "тестовое задание" – он должен был узнать места размещения военных аэродромов, госпиталей и оборонных заводов в Киевской области.

Кроме того, СБУ отметила, что россияне поручили ему собрать подробную информацию об одной из механизированных бригад ВСУ, и для этого мужчина "втемную" использовал местную жительницу, у которой арендовал жилье. Сын женщины воевал в составе этой бригады и погиб на фронте.

Мужчина получал от оккупантов деньги за выполнение задач на банковскую карту, пишет украинская спецслужба.

СБУ наблюдала за мужчиной и провела спецоперацию по его задержанию в собственном доме. В тот момент он уже успел подать свои документы, чтобы вступить в Нацполицию.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене. Он арестован, ему грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ