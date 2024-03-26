В угрупованні "Хортиця" діяв агент ФСБ, Сирський допомагав його спіймати — Малюк
Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" діяв російський агент, якого допоміг затримати нинішній головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, тоді він очолював з'єднання. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, СБУ та Сирський разом "вели" агента росіян, який служив у "Хортиці" – воєначальник допомагав спецслужбі з документуванням злочинця.
Він зазначив, що було зрозуміло — агент передавав окупантам всю інформацію від розвідки з різних потоків, зокрема й секретну.
Малюк заявив, що його вдалося виявити й затримати, зрадник мав звання підполковника.
Генерал сказав, що був здивований, коли дізнався, що затриманий відмовився від зарплати Федеральної служби безпеки Росії та працював "за ідею", хоча сам родом із Волинської області.
- Раніше Малюк розкрив деталі ліквідації терориста Максима Фоміна (Владлена Татарського), а також замаху на воєнного злочинця та пропагандиста Захара Прилєпіна.
- Басманний суд Москви заочно заарештував голову СБУ. Той заявив, що чекає на трибунал над диктатором Володимиром Путіним.
- Він сказав, що удари безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії потрібні для мінімізації доходів державного бюджету окупантів.
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