В угрупованні "Хортиця" діяв агент ФСБ, Сирський допомагав його спіймати — Малюк

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" діяв російський агент, якого допоміг затримати нинішній головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, тоді він очолював з'єднання. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, СБУ та Сирський разом "вели" агента росіян, який служив у "Хортиці" – воєначальник допомагав спецслужбі з документуванням злочинця.

Він зазначив, що було зрозуміло — агент передавав окупантам всю інформацію від розвідки з різних потоків, зокрема й секретну.

Малюк заявив, що його вдалося виявити й затримати, зрадник мав звання підполковника.

Генерал сказав, що був здивований, коли дізнався, що затриманий відмовився від зарплати Федеральної служби безпеки Росії та працював "за ідею", хоча сам родом із Волинської області.

Раніше Малюк розкрив деталі ліквідації терориста Максима Фоміна (Владлена Татарського), а також замаху на воєнного злочинця та пропагандиста Захара Прилєпіна.

Басманний суд Москви заочно заарештував голову СБУ. Той заявив, що чекає на трибунал над диктатором Володимиром Путіним.

Він сказав, що удари безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії потрібні для мінімізації доходів державного бюджету окупантів.

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