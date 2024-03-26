В группировке "Хортица" действовал агент ФСБ, Сырский помогал его поймать — Малюк
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" действовал российский агент, которого помог поймать нынешний главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, который тогда возглавлял соединение. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, СБУ и Сырский вместе "вели" агента россиян, который служил в "Хортице" — военачальник помогал спецслужбе с документированием преступника.
Он отметил, что было ясно — агент передавал оккупантам всю информацию от разведки из разных потоков, в том числе и секретную.
Малюк заявил, что его удалось обнаружить и задержать, предатель имел звание подполковника.
Генерал сказал, что был удивлен, когда узнал, что задержанный отказался от зарплаты Федеральной службы безопасности России и работал "за идею", хотя сам родом из Волынской области.
- Ранее Малюк раскрыл детали ликвидации террориста Максима Фомина (Владлена Татарского), а также покушения на военного преступника и пропагандиста Захара Прилепина.
- Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ. Тот заявил, что ждет трибунала над диктатором Владимиром Путиным.
- Он сказал, что удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России нужны для минимизации доходов государственного бюджета оккупантов.
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