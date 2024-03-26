Малюка заочно арестовал "суд" в Москве за Крымский мост. Он ответил: Ждем Гаагу для Путина
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Тот заявил, что ждет трибунала над диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.
По его словам, решения "судей", которые контролирует Кремль, не имеют никакого значения.
Он отметил, что его, как и всех украинцев, интересует только суд над Путиным.
"Делаем все от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", — заявил Малюк.
Генерала обвинили в "терроризме" за операцию по подрыву Крымского моста в октябре 2022 года.
Ранее глава СБУ сказал, что Россия не использует Крымский мост для военной логистики после ударов по переправе.
- Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. 17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС.
- Впоследствии вышел документальный фильм об этой атаке на Крымский мост. Первый раз мост был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы, и призвал гражданских не пользоваться незаконно построенным россиянами Крымским мостом.
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