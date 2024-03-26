Малюка заочно арестовал "суд" в Москве за Крымский мост. Он ответил: Ждем Гаагу для Путина

Малюк заявил, что его, как и всех украинцев, интересует только суд над диктатором Владимиром Путиным

Василий Малюк (Фото: Офис генпрокурора)

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Тот заявил, что ждет трибунала над диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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По его словам, решения "судей", которые контролирует Кремль, не имеют никакого значения.

Он отметил, что его, как и всех украинцев, интересует только суд над Путиным.

"Делаем все от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", — заявил Малюк.

Генерала обвинили в "терроризме" за операцию по подрыву Крымского моста в октябре 2022 года.

Ранее глава СБУ сказал, что Россия не использует Крымский мост для военной логистики после ударов по переправе.

Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. 17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС.

Впоследствии вышел документальный фильм об этой атаке на Крымский мост. Первый раз мост был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы, и призвал гражданских не пользоваться незаконно построенным россиянами Крымским мостом.

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